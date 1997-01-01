Производство и поставка кислотного электролита
Электролит кислотный это раствор аккумуляторной серной кислоты в дистиллированной воде – прозрачная жидкость желтоватого цвета без посторонних включений. Соответствует ТУ 2121-001-48792476-2006.
Основное применение - для производства свинцовых кислотных аккумуляторов.
ООО «Торговый Дом «Восоптторг» имеет собственные линии по производству кислотного электролита и водных растворов серной кислоты различных плотностей. Использование аккумуляторной кислоты (ГОСТ 667-73), высшего сорта и дистиллированной воды глубокой очистки методом двухступенчатого обратного осмоса гарантирует высокое качества готового электролита и растворов.
Качественный электролит - гарантия надежности и долговечности свинцовых аккумуляторов.
Наш опыт производства электролита кислотного более 10 лет. В этот период наш продукт поставлялся исключительно для производства аккумуляторных батарей в нашей стране крупными партиями от 1000 литров.
В 2017 году нашей организацией было принято решение о производстве электролита в мелкой таре от 1 до 10 литров.
Основным исходным компонентом для производства электролита у нас является серная аккумуляторная кислота ГОСТ 667-73, поставляемая из республики Беларусь, что позволяет гарантировать качественный электролит любой плотности (1.24, 1.27, 1.5…) по желанию заказчика.
Высокие показатели качества нашего продукта гарантирует лабораторный контроль на всех этапах производства.
Транспортировка и упаковка
Фасовка готовой продукции производится в полиэтиленовые канистры 10, 20 л. и в пластиковые кубовые емкости.
Минимальная партия заказа 850 литров.
Цена на электролит зависит от плотности и объема закупки.
Для того, чтобы приобрести кислотный электролит в необходимом объеме, достаточно обратиться в нашу компанию.Покупку можно оформить непосредственно на сайте или позвонив по телефонами
8 (49644) 98-161;
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