Производство и поставка кислотного электролита

Электролит кислотный это раствор аккумуляторной серной кислоты в дистиллированной воде – прозрачная жидкость желтоватого цвета без посторонних включений. Соответствует ТУ 2121-001-48792476-2006.

Основное применение - для производства свинцовых кислотных аккумуляторов.

ООО «Торговый Дом «Восоптторг» имеет собственные линии по производству кислотного электролита и водных растворов серной кислоты различных плотностей. Использование аккумуляторной кислоты (ГОСТ 667-73), высшего сорта и дистиллированной воды глубокой очистки методом двухступенчатого обратного осмоса гарантирует высокое качества готового электролита и растворов.

Качественный электролит - гарантия надежности и долговечности свинцовых аккумуляторов.

Наш опыт производства электролита кислотного более 10 лет. В этот период наш продукт поставлялся исключительно для производства аккумуляторных батарей в нашей стране крупными партиями от 1000 литров.

В 2017 году нашей организацией было принято решение о производстве электролита в мелкой таре от 1 до 10 литров.

Основным исходным компонентом для производства электролита у нас является серная аккумуляторная кислота ГОСТ 667-73, поставляемая из республики Беларусь, что позволяет гарантировать качественный электролит любой плотности (1.24, 1.27, 1.5…) по желанию заказчика.

Высокие показатели качества нашего продукта гарантирует лабораторный контроль на всех этапах производства.

Транспортировка и упаковка

Фасовка готовой продукции производится в полиэтиленовые канистры 10, 20 л. и в пластиковые кубовые емкости.

Минимальная партия заказа 850 литров.

Цена на электролит зависит от плотности и объема закупки.

Для того, чтобы приобрести кислотный электролит в необходимом объеме, достаточно обратиться в нашу компанию.Покупку можно оформить непосредственно на сайте или позвонив по телефонами

8 (49644) 98-161;

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